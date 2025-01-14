Представлен смартфон Motorola Moto G Power 2025

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Power 2025, которая оценена в 300 долларов. Новинку оснастили 6,8-дюймовым экраном LCD с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти, тыльной панелью из веганской кожи, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69, а также предустановленной операционной системой Android 15.