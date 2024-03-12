Представлен смартфон Motorola Moto G Power 5G 2024

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G Power 5G 2024, которая появится в американской продаже 22 марта по цене в 300 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым IPS-экраном разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой MyUX, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, 3,5-мм гнездом для наушников, расцветками Midnight Blue и Pale Lilac, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 15 Вт соответственно.