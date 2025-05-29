Представлен смартфон Motorola Moto G56 5G

Компания Motorola пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Moto G56 5G, которая оценена в 250 евро за единственную конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинку оснастили 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7060 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP4, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 30-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 8,35 мм и массой 200 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, ударопрочным корпусом, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной ОС Android 15.