Представлен смартфон Motorola P50

2019-07-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Motorola P50; [150]
Компания Motorola представила в Китае смартфон Motorola P50, который, как и ожидалось, оказался переименованной версией Motorola One Vision для местного рынка. Единственным отличием стала фирменная графическая оболочка ZUI вместо чистой ОС Android 9 Pie. Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520:1080 пикселей, платформой Samsung Exynos 9609, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3500 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт, портом USB Type-C и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Новинка появится в продаже 20 июля по цене 363 доллара.


Комментарии и отзывы Motorola P50
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