Представлен смартфон Nokia G11

Nokia G11 оснащен чипсетом Unisoc T606, с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти. Тем не менее, в телефоне есть слот для микро SD до 512 ГБ. Модуль камеры на задней панели включает в себя 13-мегапиксельную основную камеру и пару 2-мегапиксельных камер для глубины и макросъемки. Селфи-камера на 8 Мп установлена в каплевидном вырезе.
Nokia G11 имеет 6,5-дюймового ЖК-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Его отличительной особенностью является батарея емкостью 5050 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт, которая, как говорят, работает до трех дней.
Цена телефона в Европе составляет 159 евро, и вы можете выбрать один из двух цветов — Ice Blue или Charcoal Grey.