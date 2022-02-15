Представлен смартфон Nokia G11

Nokia G11 дебютировал без особых официальных заявлений — он просто появился на сайте компании. Телефон обещает длительное время автономной работы и два крупных обновления ОС. Nokia G11 разделяет большую часть своего аппаратного обеспечения с Nokia G21, но имеет более слабую основную камеру и более легкий корпус.

Nokia G11 оснащен чипсетом Unisoc T606, с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти. Тем не менее, в телефоне есть слот для микро SD до 512 ГБ. Модуль камеры на задней панели включает в себя 13-мегапиксельную основную камеру и пару 2-мегапиксельных камер для глубины и макросъемки. Селфи-камера на 8 Мп установлена ​​в каплевидном вырезе.

Nokia G11 имеет 6,5-дюймового ЖК-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Его отличительной особенностью является батарея емкостью 5050 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт, которая, как говорят, работает до трех дней.

Цена телефона в Европе составляет 159 евро, и вы можете выбрать один из двух цветов — Ice Blue или Charcoal Grey.
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