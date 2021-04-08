Представлен смартфон Nokia G20

Компания HMD Global анонсировала доступный смартфон Nokia G20, который работает под управлением ОС Android 11. Новинка также характеризуется основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, восьмиядерной платформой Mediatek Helio G35 с частотой 2,3 ГГц и графикой GE8320, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, комплектным адаптером питания на 10 Вт, симметричным портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, модемом LTE, боковым дактилоскопом и защитой от дождя IPX2. Смартфон выйдет в версиях с 4/64 и 4/128 ГБ памяти. Базовая версия оценена в 14 тысяч рублей, по предварительному заказу она будет доступна со скидкой в тысячу рублей.