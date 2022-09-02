Представлен смартфон Nokia X30 5G

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Nokia X30 5G, которая оценена в 530 евро. Новинку оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью до 700 кд/м2 и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 13 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой проводной 33-Вт зарядки, адаптерами беспроводной связи 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 5.1, модулями GPS/ГЛОНАСС и NFC, слотами для двух SIM-карт, массой 185 граммов и предустановленной ОС Android 12.