Представлен смартфон Nothing Phone (2)

Компания Nothing Technology пополнила ассортимент смартфонов моделью Nothing Phone (2), которая появится в продаже 17 июля по цене в 680, 730 и 850 евро за версии с 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется прозрачной задней панелью с фирменным интерфейсом Glyph (11 светодиодных лент с 33 зонами освещения), 6,7-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Nothing OS 2.0.

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