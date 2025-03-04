Представлен смартфон Nothing Phone (3a)

Компания Nothing пополнила ассортимент смартфонов моделью Nothing Phone (3a), которая оценена в 380 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка получила 6,77-дюймовую AMOLED-панель с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, восьмиядерную однокристальную систему Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm, 128 или 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, фирменную подсветку Glyph с 3 сегментами и 26 зонами, кнопку Essential Key для запуска ИИ Essential Space, стеклянную заднюю панель, защиту от пыли и брызг (IP64), аккумулятор на 5000 мАч и поддержку 50-Вт быстрой зарядки.