Представлен смартфон Nubia V80 Design

Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью V80 Design, которая основана на восьмиядерном процессоре Unisoc T7280 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 900:1940 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, 3,5-мм аудиогнездом, боковым сканером отпечатков пальцев, предустановленной операционной системой Android 16, специальной кнопкой для вызова ИИ, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, а также корпусом толщиной 7,7 мм и массой 191 грамм. Цена смартфона на дебютном малазийском рынке составляет эквивалент 135 долларов.