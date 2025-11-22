Представлен смартфон Nubia V80 Design

Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью V80 Design, которая основана на восьмиядерном процессоре Unisoc T7280 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 900:1940 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, 3,5-мм аудиогнездом, боковым сканером отпечатков пальцев, предустановленной операционной системой Android 16, специальной кнопкой для вызова ИИ, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, а также корпусом толщиной 7,7 мм и массой 191 грамм. Цена смартфона на дебютном малазийском рынке составляет эквивалент 135 долларов.

Глобальную версию OnePlus 15 выпустят в ноябре …
Профильное издание 91mobiles сообщает, что глобальная презентация флагманского смартфона OnePlus 15 состо…
Смартфоны iPhone 17 бьют рекорды предзаказов в России …
Авторитетное издание «Коммерсантъ» опубликовало статистику предзаказов на смартфоны серию iPhone 17, кото…
Смартфон POCO F8 Pro засветился в сети …
В базе данных IMEI GSMA обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который фигурирует под модельным н…
Poco C85 стал доступен на ОЗОН…
Официально представлен смартфон Poco C85, ориентированный на бюджетный сегмент рынка. Аппарат оснащен раз…
Nothing Phone (4a) Pro засветился в сети …
В базе IMEI обнаружилось упоминание смартфона Nothing Phone (4a) Pro, который фигурирует под кодовым номе…
Смартфон HMD Pulse 2 Pro получит 120-Гц экран …
Авторитетный информатор Smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD Pulse 2 Pro, который еще не был…
Официально: OnePlus 15 получит процессор Snapdragon 8 Elite …
Компания OnePlus подтвердила наличие в смартфоне OnePlus 15 топовой однокристальной системы Qualcomm Snap…
Xiaomi 17 Ultra получит камеру с физическим зумом …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 17 Ul…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor