Представлен смартфон Nubia Z50 China Red Year of the Rabbit Limited Edition

Компания ZTE официально представила смартфон Nubia Z50 China Red Year of the Rabbit Limited Edition, который получил специальное оформление в честь символа 2023 года. Новинка выйдет ограниченным тиражом в варианте с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти по цене в 445 долларов.

Nubia Z50 также оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, металлической боковой рамкой, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, батареей на 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.
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