Представлен смартфон Nubia Z60S Pro

Компания Nubia представила смартфон Nubia Z60S Pro, который оценен в 410, 455, 510 и 590 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 1200 нит и частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906), 8 Мп (80-мм телеобъективом) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, поддержкой двусторонней спутниковой связи, модемом 5G, модулями Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.3, предустановленной фирменной прошивкой MyOS 14.5 и комплектным защитным чехлом для улучшения спутниковой связи.