Представлен смартфон OPPO A5

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A5, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом 5G.

Новинка также получила 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-память UFS 3.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также расцветки Crystal Diamond Pink, Mica Blue и Zircon Black. Смартфон оценен в 180, 210, 250 и 280 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.