Представлен смартфон OPPO A79 5G

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A79 5G, которая уже доступна для покупки в Индии по цене в 240 долларов. Новинку оснастили 7-нм платформой MediaTek Dimensity 6020 с графикой Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, 8 ГБ оперативной памяти UFS 2.2, 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 680 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения 5G, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3, модулем GPS и портом USB Type-C, а также черной и зеленой расцветками.