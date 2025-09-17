Представлен смартфон OPPO K13s с аккумулятором на 7000 мАч

Компания OPPO представила среднебюджетный смартфон K13s, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7000 мАч. Новинка также получила 6,8-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц и графическим ускорителем Adreno 720, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth и NFC, модем 5G, корпус толщиной 7,7 до 7,86 мм в зависимости версии и массой от 195 до 204 граммов. Смартфон оценен в Китае в эквивалент 210 долларов за базовую конфигурацию с 8/256 ГБ памяти.