Представлен смартфон OPPO Reno3 Pro

2020-03-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OPPO Reno3 Pro; [10]
Компания OPPO пополнила ассортимент мощных смартфонов моделью Reno3 Pro, которая оценена в 415 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, врезанной в экран двойной фронтальной камерой на 44 Мп и 2 Мп, основной квадрокамерой на 64 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Helio P95 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой PowerVR GM 94446, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4025 мАч, быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 4.0 мощностью 30 Вт, а также операционной системой ColorOS 7 на базе Android 10.


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