Представлен смартфон OnePlus 10R

Компания OnePlus представила смартфон OnePlus 10R, который является глобальной версией выпущенного в Китае OnePlus Ace. Новинка появится в индийской продаже 4 мая по цене в 510 долларов за версию с 8/128 ГБ, 560 долларов за 12/256 ГБ памяти и 575 долларов за версию Endurance Edition с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Смартфон характеризуется процессором MediaTek Dimensity 8100 Max, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, испарительной камерой системы охлаждения площадью 4129,8 мм2, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления, яркостью 800 кд/кв.м и подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, стереодинамиками, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 186 г, а также предустановленной ОС Android 12 с прошивкой OxygenOS 12.1.