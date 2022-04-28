Представлен смартфон OnePlus 10R

Компания OnePlus представила смартфон OnePlus 10R, который является глобальной версией выпущенного в Китае OnePlus Ace. Новинка появится в индийской продаже 4 мая по цене в 510 долларов за версию с 8/128 ГБ, 560 долларов за 12/256 ГБ памяти и 575 долларов за версию Endurance Edition с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Смартфон характеризуется процессором MediaTek Dimensity 8100 Max, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, испарительной камерой системы охлаждения площадью 4129,8 мм2, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления, яркостью 800 кд/кв.м и подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, стереодинамиками, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 186 г, а также предустановленной ОС Android 12 с прошивкой OxygenOS 12.1.

Топовый флагман Honor Magic4 Pro доступен для предзаказа в К…
Топовый флагман Honor Magic4 Pro доступен для предзаказа в ККомпания Honor объявила, что принимает предварительные заказы на свой флагманский смартфон Honor Magic4 P…
Рендер Google Pixel 7 Pro демонстрирует изменения в дизайне …
Рендер Google Pixel 7 Pro демонстрирует изменения в дизайне Google обновил дизайн своих флагманских смартфонов серии Pixel в прошлом году, выпустив Pixel 6 и Pixel 6…
Google показала огромный успех на рынке смартфонов…
Google показала огромный успех на рынке смартфоновХотя Google по-прежнему не идет ни в какое сравнение с Apple и Samsung в плане продаж, компания говорит, …
Флагман Vivo X Note получит 80-Вт зарядку …
Флагман Vivo X Note получит 80-Вт зарядку В базе данных китайского ведомства 3C обнаружились сведения о смартфоне Vivo X Note (Nex 5), официальный …
Смартфон Redmi K50 показали на рендере …
Смартфон Redmi K50 показали на рендере В сети появился рендер, на котором, как утверждается, изображен еще не представленный официально смартфо…
Представлен новый смартфон realme 9 4G…
Представлен новый смартфон realme 9 4Grealme представила новый смартфон realme 9 4G. На данный момент, новинка стартует в продажу в Индии по це…
Nubia Red Magic 7 Pro дебютирует во всем мире 12 апреля…
Nubia Red Magic 7 Pro дебютирует во всем мире 12 апреляNubia анонсировала флагманскую серию игровых смартфонов в начале этого года, в феврале, которая включает …
Смартфон Legion Y90 набрал 1,1 млн баллов в бенчмарке Master…
Смартфон Legion Y90 набрал 1,1 млн баллов в бенчмарке MasterВ китайском бенчмарке Master Lu протестировали геймерский смартфон Lenovo Legion Y90, который еще не был …
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor