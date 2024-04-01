Представлен смартфон OnePlus Nord CE4

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Nord CE4, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке уже 4 апреля по цене 300 и 325 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1100 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 720, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 оптического формата 1/1,95 дюйма), и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, подэкранным дактилоскопом, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также предустановленной фирменной прошивкой OxygenOS 14 на основе ОС Android 14.
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