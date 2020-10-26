Представлен смартфон OnePlus Nord N10

Как и ожидалось, сегодня компания OnePlus представила недорогой смартфон OnePlus Nord N10, который выйдет в Европе и Северной Америке по цене в 330 евро. Новинка характеризуется 6,49-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 690, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4300 мАч, быстрой зарядкой Warp Charge мощностью 30 Вт, поддержкой сетей 5G и 4G LTE, 3,5-мм разъемом для наушников, предустановленной Oxygen OS 10.5 на базе Android 10, а также слотом для карт памяти microSD.