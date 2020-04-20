Представлен смартфон Oppo A12 с батареей на 4230 мАч

Сегодня не рынке был официально анонсирован смартфон Oppo A12, который оснащён чипсетом MediaTek, а также операционной системой ColorOS 6.1 на основе Android 9.0 (Pie). Кроме этого, смартфон получил 6,22-дюймовый экран разрешением HD+ (1520:720 пикселей), который защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3, врезанную селфи-камеру на 5 Мп, основную камеру с двумя модулями на 12 и 2 Мп, дактилоскоп на задней крышке, восьмиядерный чипсет MediaTek Helio P35, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 4230 мАч, порт microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, а также 3,5-мм разъём. Габариты новинки: 155,9 × 75,5 × 8,3 мм, а вес составляет 165 г.