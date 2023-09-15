Представлен смартфон Oppo A2 Pro

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A2 Pro, которая появится в китайской продаже 22 сентября по цене в 250, 275 и 330 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,7-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 920 нит, частотой дискретизации 240 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, ОЗУ LPDDR4X и флеш-память UFS 3.1, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 64 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, подэкранный дактилоскоп, поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, прошивку ColorOS 13.1 на основе ОС Android 13 и четырёхлетнюю гарантию замены аккумулятора.