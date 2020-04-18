Представлен смартфон Oppo Find X2 Lite с квадрокамерой

Сегодня на рынке был анонсирован смартфон Oppo Find X2 Lite. Новинка оснащена однеристальной системой Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения, 6,4-дюймовым AMOLED Full HD+ дисплеем, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, основной камерой с четырьмя модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, а также модулем бесконтактных платежей NFC. Гбариты смартфона составляют 160,3 х 74,3 х 7,96 мм, а масса 180 г. В наличии будут представлены две расцветки: чёрная и перламутровая белая.