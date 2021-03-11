Представлен смартфон Oppo Find X3

Компания Oppo представила смартфон Find X3, одной из особенностей которого стал 6,7-дюймовый дисплей Samsung AMOLED E4 с разрешением 3216:1440 пикселей, кадровой частотой от 5 до 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и sRGB, мощной платформой Qualcomm Snapdragon 870, быстрой ОЗУ LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (OIS), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп модулем-микроскопом с 60-кратным зумом, фронтальной камерой на 32 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 30 Вт, защитой от воды (степень IP68), поддержкой 5G и Wi-Fi 6 и толщиной 8,26 мм. Смартфон появится в китайской продаже уже 19 марта. Вариант на 8/128 ГБ обойдется в 695 долларов, а 8/256 ГБ – 770 долларов.