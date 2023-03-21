Представлен смартфон Oppo Find X6

Компания Oppo представила смартфон Find X6, который оценен в Китае в 655 и 730 долларов за варианты с 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200, 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1450 кд/кв.м, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой разрешением 32 Мп (сенсор Sony IMX709), аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной 80-Вт зарядки и предустановленной операционной системой Android 13 с обновлениями вплоть до Android 17.