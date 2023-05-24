Представлен смартфон Oppo Reno10 Pro+

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno10 Pro+, которая оценена в Китае в 550 и 610 долларов за версии с 16/256 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1400 кд/м2, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 64 Мп (перископный модуль) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, корпусом толщиной 8,28 мм, что является рекордно низким показателем для смартфонов с перископной камерой.