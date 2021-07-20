Представлен смартфон Oppo Reno6 Z

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno6 Z, который оценена в 412 долларов. Новинку оснастили 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 800 кд/м2, соотношением 20:9, подэкранным дактилоскопом, врезанной селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ ОЗУ, которая расширяется до 13 ГБ за счёт флеш-памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4310 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт, портом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 11.1.

Комментарии и отзывы Oppo Reno6 Z
В Китае Samsung Galaxy S21 продавали за ...
Компания Samsung в рамках китайской распродажи «618» продавала флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 с ...
Realme Narzo 30 можно будет купить за 13...
Компания Realme поделилась подробностями российского релиза смартфона Realme Narzo 30, который был предст...
Смартфон Honor 50 показали на первых рен...
В сети появились первые изображения смартфона Honor 50, который будет официально представлен уже в следую...
Смартфон Tecno Spark Go 2021 оценен в 90...
Компания Tecno пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Tecno Spark Go 2021, которая оценена вс...
Новый игровой смартфон Nubia Red Magic ...
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о новом игровом смартфоне Nubia Red Magic...
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший ...
Не так давно мы проводили тестирование флагманского смартфона ASUS ...
Honor Play 20 начал лучше предшественник...
Компания Honor похвасталась успехами бюджетного смартфона Honor Play 20, который появился в продаже вчера...
Xiaomi готовит зарядку на 200 Вт...
Xiaomi наряду с OPPO, Vivo и даже OnePlus раздвигают границы уровня зарядки смартфонов — данные производи...
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor