Представлен смартфон Oppo Reno6 Z

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno6 Z, который оценена в 412 долларов. Новинку оснастили 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 800 кд/м2, соотношением 20:9, подэкранным дактилоскопом, врезанной селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ ОЗУ, которая расширяется до 13 ГБ за счёт флеш-памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4310 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт, портом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 11.1.