Представлен смартфон Oppo Reno7 Lite

Компания Oppo представила в Испании смартфон Reno8 Lite 5G, который оценен в этой стране в 430 евро. Новинку оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и яркостью 600 кд/м2, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, производительным процессором Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей 5G, поддержкой NFC, габаритами 159,85:73,17:7,49/7,55 мм и массой 173 грамма, 3,5-мм разъемом для наушников и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

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