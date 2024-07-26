Представлен смартфон POCO F6 Deadpool Limited Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов специальной версией модели POCO F6, которая получила название Deadpool Limited Edition. Новинка появится в продаже 7 августа в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 360 долларов. Количественно смартфонов будет ограничено.

Напомним, что POCO F6 оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оперативной памятью LPPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, сдвоенной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX 822 формата 1/1,95 дюйма и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защитой от воды и пыли (IP64), двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и прошивкой HyperOS на базе Android 14.