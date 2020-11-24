Представлен смартфон Poco M3 с АКБ на 6000 мАч

Как и было обещано, сегодня бренд Poco представил смартфон Poco M3, который выделяется необычным дизайном задней панели. Новинку оснастили 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом и предустановленной оболочкой MIUI 12 на базе Android 10. Размеры устройства равны 162,3:77,3:9,6 мм, а масса – 198 г. Смартфон появится в продажу 27 ноября в чёрной, жёлтой и синей расцветках по цене в 150 и 170 долларов соответственно.