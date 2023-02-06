Представлен смартфон Poco X5

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco X5, которая оценена в 250 и 300 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1200 кд/кв.м, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковым дактилоскопическим сенсором, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной оболочкой MIUI 14 на основе ОС Android 13, ИК-излучателем, модулем NFC и 3,5-мм аудиогнездом.