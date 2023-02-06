Представлен смартфон Poco X5

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco X5, которая оценена в 250 и 300 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1200 кд/кв.м, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковым дактилоскопическим сенсором, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной оболочкой MIUI 14 на основе ОС Android 13, ИК-излучателем, модулем NFC и 3,5-мм аудиогнездом.
Смартфон Huawei Pocket S показали на качественных фото …
Профильное издание Mydrivers поделилось живыми фото складного смартфона Huawei Pocket S, который появился…
OnePlus 11R полностью рассекречен …
В сети появились подробные характеристики смартфона OnePlus 11R, выход которого ожидается в первой полови…
Инсайдер: Redmi K60 станет "королем производительности"…
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что смартфоны серии Redmi K60 будут представлены до…
OnePlus 10T выпустили в издании Marvel Edition…
Вы удивитесь, но многие пользователи просто обожают уникальные версии различных смартфонов, даже если реч…
Смартфон Poco X5 Pro 5G получит OLED-экран …
Один из заслуживающих доверия инсайдеров Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Poco X5 Pro 5G (н…
Представлен смартфон Konka X20 …
Компания Konka пополнила ассортимент смартфонов моделью Konka X20, которая оценена в 200 и 230 долларов з…
Флагман Huawei P60 показали на свежих рендерах…
Вчера источники опубликовали фотографии чехла для еще не представленного официально смартфона Huawei P60,…
Опубликована фотоподборка Redmi K60 Pro…
Профильный ресурс Mydrivers опубликовал фотографии смартфона Redmi K60 Pro и его комплекта поставки. Поми…
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor