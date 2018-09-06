Представлен смартфон Prestigio Muze E5 LTE

Prestigio презентует новый продукт для современных активных людей — безрамочный смартфон Muze E5 LTE с поддержкой 4G, ярким 5,5" экраном, камерами на 13 и 5 мегапикселей и мощной батареей емкостью 4000 мАч. Устройство работает на последнем Android и снабжено 4-ядерным процессором.

Смартфон привлекает внимание благодаря яркому IPS-экрану с диагональю 5,5 дюймов, практически полному отсутствию рамок и стильному корпусу.

За современным корпусом прячется производительная начинка, которая делает из Muze E5 LTE конкурентное решение на рынке: 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo с улучшенным управлением батареей, безопасностью, многозадачностью и множеством других современных функций. Поддержка 4G обеспечивает комфортный веб-серфинг.