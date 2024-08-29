Представлен смартфон Realme 13+ 5G

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 13+ 5G, который получил однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300 Energy. Новинка также характеризуется 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитным стеклом Panda Glass, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп (макро), подэкранным сканером отпечатков пальцев, модемом 5G, поддержкой Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6 802.11 ax, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, ОС Android 14 с графикой Realme UI 5.0 «из коробки», а также корпусом толщиной всего 7,6 мм и массой 185 граммов. Смартфон появится в продаже в Индии 6 сентября по цене в 275, 300 и 320 долларов за варианты с 8/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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