Представлен смартфон Realme 14 Pro+

Компания Realme представила среднебюджетный смартфон Realme 14 Pro+, который уже появился в продаже по цене в 350 и 380 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Новинка также получила 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1500 нит и частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 оптического размера 1/1,56 дюйма и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (датчик Sony IMX882, 3-кратное оптическое и оптическая стабилизация), селфи-камеру разрешением 32 Мп, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ LPDDR4X и флеш-память UFS 3.1, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP66, IP68 и IP69, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки, подэкранный дактилоскоп, стереодинамики, модуль NFC и модем 5G.