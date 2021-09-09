Представлен смартфон Realme 8s 5G

Компания Realme выпустила в Индии смартфон Realme 8s 5G, который первым на рынке получил восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 810. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, боковым дактилоскопом, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсом USB-C и функцией расширения ОЗУ за счет флеш-памяти. В Индии версия на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 245 долларов, а с 8/128 ГБ – 270 долларов. При этом, первые покупатели получат новинки за 170 и 190 долларов. Старт индийских продаж намечен на 13 сентября.