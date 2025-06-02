Представлен смартфон Realme C73 5G с АКБ на 6000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Realme C73 5G, которая, среди прочего, может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G57 MC2, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,67-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 720:1604 точек и кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой на 32 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, ударопрочностью по стандарту MIL-STD 810H, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,94 мм и предустановленной фирменной прошивкой UI 6.0 на ОС Android 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 123 и 135 долларов за версии с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти соответственно.