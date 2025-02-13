Представлен смартфон Realme GT7 Pro Racing Edition

Компания Realme представила смартфон GT7 Pro Racing Edition, который основан на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым экраном BOE S2 OLED с разрешением 1,5K, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и глобальной яркостью 1600 нит, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.1, двухкамерной системой охлаждения Sky Communication System 2.0 на 11480 мм², сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 с OIS), 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, подэкранным оптическим дактилоскопом, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двухчастотным GPS, алюминиевой рамкой и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69. Смартфон уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 425, 485, 500 и 550 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

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