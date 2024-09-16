Представлен смартфон Redmi 14R

Модель смартфона Redmi 14C доступного класса, представленная в прошлом месяце, теперь получила новую версию в виде модели с индексом R в названии. Redmi 14R оснащён 6,88-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и поддержкой работы в условиях влажности. Redmi 14C использует процессор Snapdragon 4 Gen 2 от компании Qualcomm с до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью microSD-карты. Кроме того, что достаточно приятно, смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с оболочкой HyperOS. Для фото и видео предусмотрена основная камера на задней панели на 13 Мп.

Стоит отметить, что на этой же панели расположена ещё одна камера, но её характеристики неизвестны и западные журналисты предполагают, что это может быть просто муляж и не более того. А на фронтальной панели установлена камера для селфи и видеозвонков на 5 Мп. Также стоит отметить, что устройство питается от аккумулятора ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Но главная фишка смартфона в том, что продавать его будут всего за 155 долларов, то есть это крайне доступное решение, которое за свои деньги предоставляет просто безумный набор преимуществ и возможностей. У многих крупных брендов стоимость чехла для смартфона выше, чем цена на данный гаджет, а ведь это полноценный смартфон с процессором, камерой и продвинутой операционной системой.
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