Представлен смартфон Redmi 14R

Стоит отметить, что на этой же панели расположена ещё одна камера, но её характеристики неизвестны и западные журналисты предполагают, что это может быть просто муляж и не более того. А на фронтальной панели установлена камера для селфи и видеозвонков на 5 Мп. Также стоит отметить, что устройство питается от аккумулятора ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Но главная фишка смартфона в том, что продавать его будут всего за 155 долларов, то есть это крайне доступное решение, которое за свои деньги предоставляет просто безумный набор преимуществ и возможностей. У многих крупных брендов стоимость чехла для смартфона выше, чем цена на данный гаджет, а ведь это полноценный смартфон с процессором, камерой и продвинутой операционной системой.