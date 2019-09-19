Представлен смартфон Redmi K20 Pro Premium с 512 ГБ флеш-памяти

Как и ожидалось, сегодня бренд Redmi представил смартфон K20 Pro Premium, который является более продвинутой версией K20 Pro. Ключевым отличием новинки от предшественника стал чипсет Snapdragon 855 Plus вместо Snapdragon 855, благодаря чему производительность смартфона возросла на 20%. Базовая версия K20 Pro Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 380 долларов, вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти обойдется в 425 долларов, а за топовую конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти придется выложить 450 долларов. Что до остальных характеристик, то они не отличаются от Redmi K20 Pro.