Представлен смартфон Redmi K50 Gaming Edition

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K50 Gaming Edition, главной особенностью которого стал топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной 120-Вт зарядки, системой охлаждения с двумя испарительными камерами площадью 4860 мм2, выдвижными магнитными клавишами-курками, четырьмя громкоговорителями и вибромотором CyberEngine.

Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 520 долларов, с 12/128 ГБ – 565 долларов и с 12/256 ГБ – 615 долларов. Также ожидается выход ограниченного издания Champion Edition, цена которого составляет 660 долларов.