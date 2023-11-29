Представлен смартфон Redmi K70

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K70, за который в Китае попросят 350, 380, 425 и 480 долларов в версиях с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется прошлогодним флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, испарительной камерой общей площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2K, ШИМ-регулированием 3840 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Light Hunter 800), 8 Мп (телефотообъектив) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, ИК-датчиком, модулем NFC и фирменной прошивкой HyperOS на Android 14 «из коробки».