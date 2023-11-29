Представлен смартфон Redmi K70E

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K70E, которая уже появилась в китайской продаже по цене в 280, 310 и 365 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/516 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм², предустановленной оболочкой Xiaomi Hyper OS, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешение 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 2160 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением 1920 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, модулем NFC, подэкранным дактилоскопом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 8,05 мм и массой 198 граммов.