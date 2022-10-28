Представлен смартфон Redmi Note 12 Racing Edition Помимо основных смартфонов линейки Redmi Note 12 вчера компания Xiaomi показала специальную модель Redmi Note 12 Racing Edition, которая получила двухцветную заднюю панель. Её характеристики полностью идентичны параметрам Redmi Note 12 Pro+. Это значит, что смартфон характеризуется тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HPX и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1080, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120 Вт проводной зарядки. Помимо основных смартфонов линейки Redmi Note 12 вчера компания Xiaomi показала специальную модель Redmi Note 12 Racing Edition, которая получила двухцветную заднюю панель. Её характеристики полностью идентичны параметрам Redmi Note 12 Pro+. Это значит, что смартфон характеризуется тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HPX и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1080, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120 Вт проводной зарядки. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 14:49 . Продукт - Redmi Note 12 Racing Edition

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