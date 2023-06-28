Представлен смартфон Redmi Note 12R

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 12R, которая уже появилась в китайской продаже по цене в 150 долларов за базовый вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка также характеризуется 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 6,79-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080:2460 пикселей и частотой обновления 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14.