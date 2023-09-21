Представлен смартфон Redmi Note 13 Pro+

Компания Xiaomi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 13 Pro+, который оценен в Китае в 260, 285 и 300 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra (производительность в AnTuTu – 800 тыс. баллов), системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 мм2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, адаптером Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками и ИК-излучателем.