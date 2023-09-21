Представлен смартфон Redmi Note 13 Pro+

Компания Xiaomi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 13 Pro+, который оценен в Китае в 260, 285 и 300 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra (производительность в AnTuTu – 800 тыс. баллов), системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 мм2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, адаптером Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками и ИК-излучателем.
iPhone 15 Pro будет гораздо проще ремонтировать…
Когда дело доходит до ремонта современных флагманов, обсуждать последние модели iPhone — очень трудоёмкая…
Apple перейдёт на 2 нм в 2026 году…
Инсайдеры уверенно сообщают, что компания Apple перейдёт на 2-нм технологический процесс для производства…
Sony Xperia 5 V протестировали в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компактного флагманско…
Samsung планирует очень минорно обновить Galaxy S24 Ultra…
Сегодня сразу несколько достаточно достоверных источников сообщили, что с точки зрения спецификаций камер…
TECNO запустила кампанию «TECNOлогия первым уроком»…
Известный в России и мире бренд смартфонов TECNO официально сообщает о запуске новой кампании «TECNOлогия…
Смартфон Nokia G42 5G оценен в 250 евро …
Компания HDM Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia G42 5G, которая может похвастаться отл…
Представлена глобальная версия Infinix Zero 30 5G …
Компания Infinix представила на международном рынке смартфон Zero 30 5G, который будет стоить 330 долларо…
Защищенный смартфон Blackview N6000 оценен в 150 долларов …
Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Blackview N6000, которая выделяетс…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor