Представлен смартфон Samsung Galaxy A23 5G с аккумулятором 5000 мАч

Компания Samsung представила обновленный смартфон Galaxy A23 5G.

Обновленная версия дебютировавшего в марте смартфона Galaxy A23 4G. Новая модель отличается поддержкой сети 5G, а также другими характеристиками. Смартфон основан на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 695.

Samsung Galaxy A23 5G получил аккумулятор на 5000 мАч, 6,6-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2408 пикселей). Устройство получило селфи-камеру на 8 МП и основную четверную камеру (50 МП, 8 МП, 2 МП и 2 МП). Доступные конфигурации включают 4/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти. Есть сканер отпечатков пальцев, пользовательский интерфейс One UI 4.1 на базе операционной системы Android 12, поддержка 5G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2, 4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1. Доступность и стоимость модели не раскрыты.
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