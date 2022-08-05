Samsung Galaxy A23 5G получил 50-Мп квадрокамеру

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A23 5G, которая, в числе прочего, получила предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, селфи-камерой на 8 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, размерами 165,4:76,9:8,4 мм и массой 200 граммов.