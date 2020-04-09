Представлен смартфон Samsung Galaxy A51 5G

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A51 5G, который отличается от обычного Galaxy A51 не только поддержкой сетей 5G. Новинка получила новый чипсет Exynos 980, который почти в два раза производительнее Exynos 9611, аккумулятор с выросшей с 4000 мАч до 4500 мАч ёмкостью, базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти вместо 4/64 ГБ ранее. Что до остальных характеристик, то они не изменились: основная квадрокамера с модулями 48, 12, 5 и 5 Мп, фронтальная камера разрешением 32 Мп, размеры 158,9:73,6:8,7 мм и масса 187 г. Цена Galaxy A51 5G составляет 500 долларов.