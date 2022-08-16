Представлен смартфон Samsung Galaxy Buddy 2

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Samsung Galaxy Buddy 2, которая будет стоить в Южной Корее 300 долларов. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2408 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой Samsung One UI, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхшрик) и 2 Мп (макро), восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 750G, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, габаритами 165,5:77:8,4 мм и массой 198 граммов.