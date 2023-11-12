Представлен смартфон Samsung Galaxy M44

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью M44, которая является глобальной версией выпущенного в Южной Корее Galaxy Jump 3. К сожалению, цена устройства на международном рынке пока не раскрывается.

Новинку оснастили устаревшим дизайном с толстыми рамками и каплевидным вырезом для 13-Мп селфи-камеры, 5-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 888, которая вышла еще три года назад, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, черной и белой расцветками, а также корпусом с габаритами 167,7:78:9,1 мм и массой 216 грамм.