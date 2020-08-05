Представлен смартфон Samsung Galaxy Note20

Компания Samsung представила смартфон Galaxy Note20, который оценен в 79 990 за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Старт продаж в России намечен на 21 августа. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,3:9, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Exynos 990, тройной тыльной камерой с телефото-модулем на 64-Мп с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, основным модулем на 12-Мп с автофокусом 2PD и OIS, а также сверширокоуольным модулем на 12 Мп, защитой от воды и пыли IP68, батареей на 4300 мАч, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев с отдельным чипом безопасности, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos.